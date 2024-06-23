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У Київській області збито дві ракети "Калібр" — Повітряні сили
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У Київській області збито дві ракети "Калібр" — Повітряні сили

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Вночі 23 червня Росія атакувала Україну з акваторії Азовського моря трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр. В результаті роботи повітряного бою Сили оборони збили дві з них.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області", — йдеться у дописі генерал-лейтенанта.

У ніч проти 22 червня російське військо знову завдало удару по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Пошкоджене обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони у лікарні.

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