У Київській області збито дві ракети "Калібр" — Повітряні сили

Вночі 23 червня Росія атакувала Україну з акваторії Азовського моря трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр. В результаті роботи повітряного бою Сили оборони збили дві з них.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області", — йдеться у дописі генерал-лейтенанта.

У ніч проти 22 червня російське військо знову завдало удару по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Пошкоджене обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони у лікарні.