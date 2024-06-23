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Хусити заявили про враження чотирьох суден в Ізраїлі
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Хусити заявили про враження чотирьох суден в Ізраїлі

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Бойовики-хусити
Ілюстративне фото. Reuters

Єменські хусити заявили, що провели спільну військову операцію з бойовим угрупованням Ісламський спротив в Іраку, атакувавши чотири судна в північному порту Хайфи в Ізраїлі.

Про це пише Reuters.

Зокрема представник хуситів Ях'я Сарі у телевізійній заяві повідомив, що дві групи здійснили атаку безпілотників на два танкери з цементом і два вантажні судна в порту Хайфи в суботу. За його словами, кораблі належать компаніям, які нібито "порушили заборону на захід у порти окупованої Палестини".

Сарі також сказав, що хусити атакували судно Shorthorn Express у Середземному морі за допомогою безпілотників у рамках кампанії угруповання з переривання судноплавства на ключових водних шляхах, що, за їхніми словами, є актом солідарності з палестинцями у війні в Газі.

"Дві операції успішно досягли своєї мети, а удари були точними та прямими", — сказав Сарі.

Водночас видання пише, що жодного незалежного підтвердження ударів не було, тож підтвердити ці заяви неможливо.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах, запускаючи безпілотники й ракети.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, повідомляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.

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