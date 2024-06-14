Хусити у четвер, 13 червня, атакували в Аденській затоці корабель Verbena, що належить Україні та експлуатується Польщею. Есмінець ВМС США евакуював пораненого моряка.

Про це напередодні ввечері повідомили в Центральному командуванні Збройних сил США.

“Сьогодні підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденську затоку. Обидві ракети влучили в суховантаж Verbena під прапором Палау, що належить Україні та експлуатується Польщею. Суховантаж Verbena нещодавно пришвартувався в Малайзії і прямував до Італії з вантажем дерев'яних будівельних матеріалів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суховантаж повідомив про пошкодження і подальшу пожежу на борту. На момент заяви американських військових екіпаж продовжував боротися з вогнем.

Один цивільний моряк отримав важкі поранення під час нападу. Літак з есмінця ВМС США Philippine Sea (CG 58) евакуював пораненого моряка на корабель партнерських сил, що перебував неподалік, для надання медичної допомоги.

Багатомісячні атаки хуситів у Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії змінювати маршрути на більш довгі та дорогі шляхи навколо Південної Африки.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах, запускаючи безпілотники й ракети.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, повідомляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.