Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Хусити атакували корабель, що належить Україні та експлуатується Польщею, є поранений
БЛИЗЬКИЙ СХІДУКРАЇНАПОЛЬЩАСШАОбстрілиПодіїСвітВійна

Хусити атакували корабель, що належить Україні та експлуатується Польщею, є поранений

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Хусити атакували корабель, що належить Україні та експлуатується Польщею, є поранений
Хусити під час поховання повстанців, які загинули під час боїв з силами уряду Ємену, 24 листопада 2021 року. AP/Hani Mohammed

Хусити у четвер, 13 червня, атакували в Аденській затоці корабель Verbena, що належить Україні та експлуатується Польщею. Есмінець ВМС США евакуював пораненого моряка.

Про це напередодні ввечері повідомили в Центральному командуванні Збройних сил США.

“Сьогодні підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденську затоку. Обидві ракети влучили в суховантаж Verbena під прапором Палау, що належить Україні та експлуатується Польщею. Суховантаж Verbena нещодавно пришвартувався в Малайзії і прямував до Італії з вантажем дерев'яних будівельних матеріалів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суховантаж повідомив про пошкодження і подальшу пожежу на борту. На момент заяви американських військових екіпаж продовжував боротися з вогнем.

Один цивільний моряк отримав важкі поранення під час нападу. Літак з есмінця ВМС США Philippine Sea (CG 58) евакуював пораненого моряка на корабель партнерських сил, що перебував неподалік, для надання медичної допомоги.

Багатомісячні атаки хуситів у Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії змінювати маршрути на більш довгі та дорогі шляхи навколо Південної Африки.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах, запускаючи безпілотники й ракети.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, повідомляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Євро-2024 з футболу: де дивитися матчі в Україні, які ігри покаже Суспільне Мовлення
Євро-2024 з футболу: де дивитися матчі в Україні, які ігри покаже Суспільне Мовлення
Колишній заступник міністра охорони здоровʼя Михайло Загрійчук
Ексзаступника міністра охорони здоровʼя Загрійчука підозрюють у втручанні в інформаційну систему трансплантації органів Ексклюзивно
Донор здає кров
Донорство крові: як підготуватися, які є протипоказання та міфи про процедуру
Танк Leopard 1
"Танки Leopard та HIMARS": Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України Важливо

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Ізраїльська протиракетна система "Залізний купол" перехоплює ракети, запущені з Лівану
Ліван випустив по Ізраїлю 170 ракет — ЦАХАЛ
Радбез ООН
Рада Безпеки ООН підтримала план припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
Ємен, атаки хуситів
Два судна зазнали ракетного удару біля берегів Ємена — Reuters
Беньямін Нетаньягу
Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня — The Hill
На початок