Сили оборони вразили станцію РЕБ і РЛС російської армії — Генштаб

На фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Упродовж суботи, 22 червня, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління російської армії, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну радіолокаційну станцію.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також залучити 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, армія РФ здійснила понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

"Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо слід відзначити воїнів 92-ої ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат", — підкреслили у Генштабі.

На Харківському напрямку російські окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії, ще одне боєзіткнення на даний час триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати армії РФ склали 64 солдати загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили 15 спроб відтіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андріївка та М’ясожарівка. 12 російських атак успішно відбито. Напружена ситуація залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки армії РФ.

На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби російські здійснили десять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Дев’ять атак для армії РФ завершилися безрезультатно, триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Чотири спроби російських військ наблизитися до українських позицій біля Григорівки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку зазнали невдачі. Триває бій поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб російських окупантів вклинитися в українські оборонні позиції збільшилась до 15. За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. 11 штурмових дій підрозділи Сил оборони відбили, чотири боєзіткнення ще тривають. Українські воїни докладають максимум зусиль для стримування активності російських військ та його виснаження.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 44. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) російські загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Новопокровська та Карлівки. Українськими воїнами відбито 32 російські атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються.

Попередні втрати армії РФ склали 319 солдатів вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність армії Росії поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 атак армії Росії відбито, бої тривають.

На Придніпровському напрямку шість штурмових дій росіян успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.