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США закривають візовий центр РФ — посол Антонов
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США закривають візовий центр РФ — посол Антонов

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США закривають візовий центр РФ — посол Антонов
Прапор РФ. Getty Images

США закривають російський візовий центр та позбавляють російських дипломатів податкових привілеїв.

Про це повідомив посол Росії у США Анатолій Антонов, передає Радіо Свобода.

Антонов сказав, що закриються обидва відділення візового центру – у Вашингтоні та Нью-Йорку. Він також заявив, що американська адміністрація свого рішення не пояснила.

"Тепер на плечі російських дипломатів, консулів лягає додаткове навантаження", — сказав він.

Крім того, у російських дипломатів заберуть "картки звільнення від податку". Антонов назвав це "дрібним, капосним випадом" з боку США.

З 2021 року російська влада вважає США "недружньою країною".

18 червня заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков говорив, що зовнішньополітичні контакти між Росією та США зведені "до абсолютного мінімуму".

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