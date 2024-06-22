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Автобус із українцями вранці потрапив у ДТП у Румунії, водій заснув за кермом — пасажирка
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Автобус із українцями вранці потрапив у ДТП у Румунії, водій заснув за кермом — пасажирка

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Автобус із українцями вранці потрапив у ДТП у Румунії — МЗС
Автобус із українцями вранці потрапив у ДТП у Румунії зранку 22 червня 2024 року. Надане Суспільному пасажиркою автобуса Оксаною Волощук

Вранці 22 червня автобус, який їхав до Болгарії і в якому перебувало 50 громадян України, потрапив у ДТП на території Румунії. 9 громадян України отримали незначні травми. Як розповіла Суспільному пасажирка автобусу, водій заснув за кермом.

Про аварію Суспільному зранку повідомили в МЗС.

"Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі", — розповіли в МЗС.

Як розповіла Суспільному пасажирка автобуса Оксана Волощук, автобус перекинувся о 5 годині ранку.

За її словами, водій заснув за кермом.

“Він заснув за кермом. Тому що коли всі падали і кричали, і потім почали вилазити через лобове вікно, він казав: “Ну да, ну да, заснув, дівчата, заснув, вибачте, заснув”, — згадує Оксана.

Станом на 13.15 за Києвом вона розповіла, що їх пересадили до іншого автобуса, щоб доїхати до міста Сонячний Берег у Болгарії. На нього довелося чекати упродовж приблизно семи годин.

“От ми о 5-тій ранку перекинулися — і зараз ми їдемо 10 хвилин у нашому напрямку. Сім годин ми тинялися просто нікому непотрібні”, — розповіла пасажирка.

Вона розповіла, що спочатку після аварії пасажирів привезли у спортзал, де їм дали води. А потім вони чекали на заправці у Румунії. При цьому компанія, за її словами, не надала пасажирам ані води, ані кави, ані їжі. Їм довелося купувати все це за свій рахунок.

20 червня у Польщі автобус “Київ-Варшава” з 47 громадянами України з'їхав у кювет у селі Закренце. За інформацією комендатури поліції міста Красностав, було відомо про вісьмох постраждалих, серед яких одна неповнолітня.

Перед тим, 16 червня, у Румунії автобус з українцями потрапив в аварію. Унаслідок ДТП чотирьох людей доправили до лікарні. Тоді автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца.

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