Медики, зв'язківці, оператори автозаправних станцій, водії та оператори безпілотних літальних апаратів — такі військові спеціальності нині найбільш потрібні, зазначили в черкаському 156 окремому батальйоні сил тероборони.

Начальник Черкаського центру комплектування Олександр Устименко у відповіді на журналістський запит зазначив, що нині в Україні є два види служби: за мобілізацією і за контрактом. Під час воєнного стану укласти контракт можуть українці від 18 до 60 років. Перейти на таку форму служби може і мобілізований:

"Якщо метою отриманої ним повістки є уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії. Якщо ж людина отримала повістку з метою відправки до навчального центру чи військової частини, тоді контракт вже підписати неможливо".

Подробиці — у спецрепортажі Суспільного.