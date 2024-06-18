Почесна донорка України, 56-річна тернополянка вирішила піти на фронт, щоб рятувати поранених військовослужбовців та допомагати ЗСУ. Христина Довгалюк — багатодітна матір, один з її синів вже захищає Україну, тож вона теж хоче допомогти. З 2014 жінка займалась волонтерством, зокрема, вона возила авто та гуманітарну допомогу для військових.
"Я ходила у ТЦК. Хотіла дізнатися, що потрібно для мене, щоб піти служити в ЗСУ. Мене запитували, що я можу робити. Їм сказала, що я хороший водій, що я парамедик, вмію накладати шини, зупиняти кров, вмію робити штучне дихання. Я можу бути потрібною на фронті. Мені дали "зелене світло". Сказали в середу приходити на ВЛК", — говорить Христина Довгалюк.
Подробиці — у сюжеті Суспільного.