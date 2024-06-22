Японський імператор з імператрицею розпочали державний візит до Британії

Імператор Японії Нарухіто та його дружина починають тижневий візит до Британії. Вони в суботу відвідують Оксфордський університет, де вони обидва навчалися, також відбудеться офіційний банкет з королем Чарльзом. Водночас планів щодо зустрічі з прем’єр-міністром Ріші Сунаком немає.

Про це пише Reuters.

Нарухіто та його дружина, імператриця Масако, мали здійснити цю подорож у 2020 році, коли королева Єлизавета була ще жива, але візит відклали через пандемію COVID-19.

64-річний імператор Нарухіто розповів про доброту, яку проявили до нього британські королівські особи, коли він прибув до Британії на навчання на початку 1980-х років. Він згадав, як покійна королева запросила його до Букінгемського палацу на чай, який вона приготувала сама.

"У мене залишилися приємні спогади про теплу гостинність, яку я отримав від її величності королеви та королівської родини, завдяки чому я відчував себе частиною їхньої родини", — сказав він на пресконференції в Токіо.

Поїздка імператора є третім державним візитом за правління Чарльза, але першим після того, як на початку цього року стало відомо, що у нього був діагностований рак.

Нарухіто сказав, що він вдячний за те, що король прийняв їх, попри його хворобу, а також надіслав добрі побажання невістці Чарльза Кейт, дружині спадкоємця принца Вільяма, яка проходить курс хіміотерапії від раку.

"Я розумію, що вони обоє переживають важкі часи, але я молюся, щоб їх лікування пройшло гладко і щоб вони швидко одужали", — сказав японський імператор.

Офіційною причиною поїздки є відзначення давніх зв'язків між двома королівськими родинами та демонстрація глибоких відносин між двома країнами.

У вівторок принц Вільям офіційно привітає імператора перед великою процесією в каретах уздовж торгового центру до Букінгемського палацу, де відбудеться державний банкет.

Під час поїздки Нарухіто також приватно відвідає каплицю Святого Георгія у Віндзорському замку, щоб покласти вінок на могилу королеви Єлизавети.