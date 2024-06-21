США повністю заборонили використання російського софту від Касперського у країні

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо поінформувала, що адміністрація Джо Байдена видає повну заборону на використання у країні російського програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" через її зв’язки з владою РФ.

Про це повідомляє ABC News, посилаючись на її заяву.

Після 20 липня компанія не зможе укладати нові угоди в США відповідно до заборони. Існуючі клієнти матимуть доступ до програмного забезпечення до 29 вересня, але після цього послуги будуть "деградувати".

"Росія показала, що у неї є можливості й, на додаток, наміри використовувати такі російські компанії, як Касперський, для збору і використання особистої інформації американців", — пояснила міністерка.

Раймондо додала, що, хоча компанія вже давно викликала занепокоєння, Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі змогло заборонити Касперського відповідно до нових повноважень.

"Департамент зрештою вирішив, що, з огляду на наступальні кіберможливості російського уряду, що тривають, і здатність впливати на діяльність Касперського, ми маємо піти на такий серйозний захід, як повна заборона, якщо хочемо захистити американців та їхні особисті дані", — сказала вона.

Зі свого боку міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що американці повинні знати, що вони можуть покладатися на безпеку своїх пристроїв.

"Дії, вжиті сьогодні, є життєво важливими для нашої національної безпеки та краще захистять особисту інформацію та конфіденційність багатьох американців", – сказав він.

Програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" викликає занепокоєння американських урядовців принаймні з 2017 року. Згідно з російським законодавством, їхній уряд має повний доступ до систем Касперського і, отже, має доступ до даних усіх своїх клієнтів, кажуть посадовці США.

Касперський — російська компанія, що займається розробкою рішень для кібербезпеки та антивірусного програмного забезпечення. Заснована у 1997 році Євгеном Касперським. Вона здобула широку популярність завдяки своїм продуктам для захисту домашніх користувачів і корпоративних клієнтів.