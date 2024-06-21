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Україна обмежує в’їзд громадян Ізраїлю у відповідь на дії Ізраїлю – посол Корнійчук
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Україна обмежує в’їзд громадян Ізраїлю у відповідь на дії Ізраїлю – посол Корнійчук

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, фото: AP

Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд для громадян країн із безвізовим режимом в'їзду, включно з Україною. Посол України Євген Корнійчук заявив, що Київ буде змушений вдатися до заходів у відповідь, але відкритий для діалогу з Ізраїлем із цього питання.

Про це ідеться в повідомленні посольства України в Ізраїлі.

У дипустанові зазначили, що з 1 липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включно з Україною, мають подати заяву на отримання дозволу ETA-IL на проживання до 90 днів.

У посольстві нагадали, що Україна та Ізраїль підтримують тісні зв'язки з моменту розроблення безвізової політики у 2010 році.

"Однак нещодавні дії Ізраїлю, як-от обмеження на в'їзд для українських біженців і відмова у в'їзді багатьом українцям, обірвали ці відносини. Остання вимога фактично припиняє безвізовий режим. У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну", — сказав Корнійчук.

За його словами, у Києві розглядають формат електронних віз. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну.

Водночас посол наголосив, що Україна, як і раніше, відкрита для діалогу з Ізраїлем для обговорення і "переговорів про ці зміни в політиці поїздок на благо обох країн".

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