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В "Укренерго" повідомили про графіки відключень на 22 червня
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАЕнергосистема

В "Укренерго" повідомили про графіки відключень на 22 червня

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У суботу, 22 червня, по всій Україні графіки відключення світла діятимуть з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00.  З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах", — йдеться у повідомленні.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Обстріл України з боку РФ 20 червня

Вночі 20 червня Росія завдала по Україні чергового масованого удару із застосуванням ракет різних типів, а також безпілотників. У Повітряних силах повідомили, що в результаті повітряного бою, Силами оборони знищено 5 із 9 ракет і 27 "шахедів".

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок нічних обстрілів пошкоджено обладнання на енергообʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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