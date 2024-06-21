Вночі 22 червня "ПриватБанк" призупинить операції з картками

В ніч на 22 червня державний "ПриватБанк" з 00:05 і до 07:00 години ранку проведе планові регламентні роботи процесингового центру. У зв'язку з цим фінустанова тимчасово призупинить проведення операцій з картками.

Про це повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Там пояснили, це робиться для збільшення потужності та безпеки обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками, то радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", — йдеться у повідомленні.

Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками.