Дрони атакували щонайменше три райони Краснодарського краю РФ, є загиблий

Єйський, Темрюкський і Сіверський райони Краснодарського краю Росії опинилися під атакою нібито українських дронів. Травмовані шестеро людей, є загиблий.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного штабу регіону.

Як повідомив зранку губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв, унаслідок падіння уламків безпілотника загинув один зі співробітників пошкодженої котельні в Краснодарі.

Оперштаб стверджує, що відбили всі атаки. Уламки збитих безпілотників у Темрюкському районі впали на гостьовий будинок у селищі Волна. Там обійшлося без загиблих та постраждалих. Також немає серйозних руйнувань інфраструктури немає, йдеться у повідомленні оперативного штабу.

Вибухи пролунали також в Єйському районі. Відомо, що в Єйську є військовий аеродром. Місцеві пабліки повідомляли про пожежу в районі аеродрому. Українська сторона офіційно не коментувала атаку.

Згодом Оперштаб повідомив, що в результаті падіння дрону виникла пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу поблизу Краснодара. У заяві йдеться, що всього в результаті масованої атаки дронів постраждали шестеро людей: четверо поранені на південній околиці Краснодара, через пошкодження будівлі автовокзалу "Южний" і котельні та ще й двоє на Ільському НПЗ.

Ільський НПЗ розташований в 17 км від Афіпського НПЗ, про атаку дронів на який повідомлялося попередньої ночі.

Зранку у Міноборони РФ заявили про перехоплення та знищення 70 БПЛА над територією Криму та над акваторією Чорного моря, 43 БПЛА над територією Краснодарського краю та один БПЛА над територією Волгоградської області.

Там також додали, що у північно-західній частині Чорного моря сили морської авіації ЧФ РФ нібито знищили шість безекіпажних катерів ВМС України