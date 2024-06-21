Керівник Росії Володимир Путін під час свого нещодавнього візиту до Північної Кореї та В’єтнаму 18 і 19 червня розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботування зусиль партнерів України щодо чіткого визначення спільної стратегічної мети та стратегії поразки РФ в незаконній війні Росії в Україні. При цьому Росія не зможе перемогти Україну чи Захід — і, швидше за все, програє, — якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що у середині червня партнери України здійснили кілька важливих кроків для узгодження спільної стратегії та визначення бажаного стратегічного результату війни. Так, понад 80 західних і міжнародних офіційних осіб нещодавно висловили принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України як основи міцного миру в Україні в комюніке, прийнятому під час Глобального саміту миру під керівництвом України 16 червня.

13 червня Україна також підписала угоди про безпеку зі Сполученими Штатами та Японією на 10 років, а численні країни-партнери підтвердили свою довгострокову підтримку України в рамках Групи Семи (G7) і Рамштайн. Президент США Джо Байден під час обговорення угоди про безпеку заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, щоб Україна “мала перемогу, а Росія не перемогла”.

“Стратегія перемоги Путіна у війні спирається на здатність Кремля ввести в оману Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародних союзників України, щоб вони припинили підтримку України та відмовилися від ключових принципів міжнародного права – поваги до державного суверенітету та недоторканності територіальної цілісності. Стратегічна чіткість і прагнення союзників дати можливість Україні рішуче перемогти Росію на полі бою в Україні значною мірою підриває центр тяжіння Путіна – і його здатність формувати волю та рішення союзників, які приймають рішення”, — йдеться в аналітичному звіті.

Як відзначили також аналітики, Путін прямо погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні перемогти Росію. Це відбувається, щоб підірвати узгоджене стратегічне бачення підтримки України міжнародним співтовариством, йдеться в аналітичному звіті.

Так, Путін заявив на пресконференції 20 червня після своєї поїздки до Північної Кореї та В’єтнаму, що Росія розглядає можливість внесення змін до своєї ядерної доктрини. Очільник Кремля стверджував, що Росії нібито відомо, що неназваний “потенційний супротивник” працює над новими елементами, “пов’язаними зі зниженням порогу використання ядерної зброї”.

Заява Путіна, ймовірно, була частково відповіддю на зауваження генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 17 червня про те, що члени НАТО обговорюють посилення ядерної готовності перед обличчям зростаючих загроз з боку Росії та Китаю, хоча Столтенберг не обговорював зниження порогу для використання ядерної зброї, вважають в ISW.

Зазначається, що російська ядерна доктрина закликає Росію використовувати ядерну зброю лише у випадку “виняткових випадків” загрози суверенітету та територіальній цілісності Росії. І Путін, зокрема, визначив можливу стратегічну поразку Росії в Україні як “кінець (російської) державності”. Путін додав, що поразка на полі бою означатиме кінець “тисячолітньої історії” російської держави і що Росії краще воювати до кінця.

“Риторика Путіна навмисно спрямована на те, щоб представити російську агресію в Україні як екзистенціальну війну за суверенітет Росії, і Путін, ймовірно, посилався на можливість зниження порогу для використання ядерної зброї, щоб дати зрозуміти, що він залишає за собою право застосувати ядерну зброю, якщо його сили зазнають рішучої поразки на на лінії фронту, щоб стримати союзників України від досягнення спільної стратегічної мети рішучої поразки вторгнення Росії в Україну”, — йдеться в аналітичному звіті.

В ISW відзначили, що ядерна загроза Путіна є частиною кампанії ядерного шантажу Кремля, спрямованої на те, щоб відрадити союзників України від рішучих зобов’язань подолати незаконне вторгнення Росії в Україну, і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації. Стратегічна поразка Росії в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії, але може загрожувати стабільності режиму Путіна, відзначили аналітики.

За оцінками ISW, загроза ядерної ескалації й надалі залишатиметься основним активом здатності Росії маніпулювати сприйняттям іноземних осіб, які приймають рішення, за допомогою своєї рефлексивної кампанії контролю.

“ISW продовжує оцінювати, що Росія не зможе перемогти Україну чи Захід — і, швидше за все, програє, — якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю”, — йдеться в аналітичному звіті.