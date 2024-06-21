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На війні в Україні Росія втратила майже 532 тисячі військових — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила майже 532 тисячі військових — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
Російські військовослужбовці патрулюють зруйновану частину металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі 18 травня 2022 року. AP

Станом на ранок 21 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 531 980 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1060 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 8001 (+14) од,
  • бойових броньованих машин — 15372 (+35) од,
  • артилерійських систем — 14106 (+54) од,
  • РСЗВ — 1106 (+1) од,
  • засоби ППО — 861 (+2) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11260 (+0),
  • крилаті ракети — 2298 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19181 (+47) од,
  • спеціальна техніка — 2367 (+10).

Дані уточнюються.

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