На війні в Україні Росія втратила майже 532 тисячі військових — Генштаб

Станом на ранок 21 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 531 980 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1060 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 8001 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 15372 (+35) од,
- артилерійських систем — 14106 (+54) од,
- РСЗВ — 1106 (+1) од,
- засоби ППО — 861 (+2) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11260 (+0),
- крилаті ракети — 2298 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19181 (+47) од,
- спеціальна техніка — 2367 (+10).
Дані уточнюються.