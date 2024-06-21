Вночі російська армія ракетами атакувала Україну, в Росії через нічні обстріли травмовані шестеро людей, ЄС погодили 14 пакет санкцій проти ЄС та МВС України співпрацює із Євросоюзом щодо повернення чоловіків — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 21 червня.

Нічна атака на Україну

У ніч проти 21 червня командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про ракетну небезпеку в областях, де оголошували повітряну тривогу. Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибух у Кропивницькому о четвертій ранку.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив зранку, що РФ атакувала Україну чотирма ракетами Х-59/Х-69, які вдалося збити.

Нічна атака на Росію

Вночі Єйський, Темрюкський і Сіверський райони Краснодарського краю Росії опинилися під атакою нібито українських дронів. За інформацією Оперативного штабу регіону, внаслідок обстрілу пошкоджена будівля автовокзалу "Южний" та котельня в Краснодарі — травмовані четверо людей.

Близько четвертої ранку у Сіверському районі безпілотник "впав" на територію Ільського нафтопереробного заводу (НПЗ). Там виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів — двоє людей травмовані.

Контекст: через те, що Україна не може обстрілювати територію РФ із західного озброєння та заборону партнерів атакувати територію РФ, ЗСУ використовують власні безпілотники для атаки на інфраструктуру країни-агресорки. Під атакою часто перебувають різні військові обʼєкти, НПЗ та енергетична інфраструктура.

Україна працює з ЄС над поверненням чоловіків

Україна веде переговори з представниками країн Євросоюзу щодо можливості повернення чоловіків-громадян України, які незаконно перетнули кордон. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу, і ці переговори продовжуватимуться й надалі", — сказав міністр.

Клименко розповів, що поки представники країн ЄС не налаштовані масово повертати українських чоловіків, але переговори продовжуються. Він також розповів, що щодня на кордоні десятки чоловіків намагаються незаконно покинути країну задля уникнення мобілізації.

Контекст: під час воєнного стану, який розпочався в Україні 24 лютого 2022 року, діє обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років з території України.

В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії

20 червня посли країн Європейського Союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на російську агресію проти України. Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав сектори економіки, які охоплює новий пакет санкцій проти Росії, схвалений 20 червня. Він націлений на:

Військово-промисловий оборонний комплекс;

Фінансові послуги;

Енергетичний сектор;

Обхід санкцій;

Воєнні злочини, зокрема осіб, які займаються депортацією українських дітей.

Загалом до санкційного списку ЄС додали 47 нових юридичних осіб і 69 фізичних осіб, унаслідок чого їхня загальна кількість сягнула 2 200.

Доповнення: раніше Reuters, посилаючись на співрозмовників із європейських дипломатичних кіл, повідомило, що країни-члени Євросоюзу після тривалого місячного обговорення не змогли ухвалити черговий 14-й пакет санкцій проти Росії через дії Німеччини, яка все ще затягує цей процес. Німецький канцлер відкинув такі звинувачення.