Україна веде переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій. Одна із тем обговорення — часткове списання боргу. Кажуть, що ці переговори стануть публічними.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду у залі Верховної ради 7 червня.

"Ми зараз проводимо переговори з кредиторами з приводу реструктуризації і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів", — сказав він Марченко.

Він також анонсував новини, проте не уточнив деталей. Далі міністр розповів, що ці переговори із кредиторами "найближчим часом будуть публічними, і ми зможемо з вами окремо щодо них переговорити", додав Марченко, відповідаючи на запитання із залу.

Україна 10 серпня 2022 року отримала згоду власників 13 випусків її єврооблігацій на загальну суму, еквівалентну 22,6 мільярдів доларів, а також двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на півтора мільярда доларів, на відтермінування виплат відсотків і основної суми боргу за ними на 24 місяці. Тоді реструктуризація не передбачала списання боргу.

Єврооблігації (або євробонди) ─ це боргові цінні папери, що випускаються в іноземній валюті. "Євро" ─ просто приставка, додавання якої визначено історично, адже перші облігації були випущені в Європі, а саме в Італії в 1963 році. Там же переважно і ведеться торгівля.