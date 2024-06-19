Понад 20 років займався фермерством на Донеччині Василь Погородник, а тепер через збитковість та загострення військових дій збирається закривати свою справу.
Василь Погородник з села Красний Яр Гродівської громади має шість паїв землі, які обробляв самотужки на власній техніці. Нині через наближення фронту та збитки, говорить чоловік, вивозитиме техніку в евакуацію та полишатиме справу.
"Десь в районі 32-33 гектара маю. Немає найманої праці. На тракторі працюю сам. Останній рік засію. Якщо пшеницю засію, я кину ті три гектари, залишу лише своє і все. Йду з приватного підприємця. Просто збираємося в нікуди", — говорить фермер Василь Погородник.