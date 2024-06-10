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Об'їжджає трактором вирви від снарядів: історія фермера-тіктокера з Запорізької області. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Об'їжджає трактором вирви від снарядів: історія фермера-тіктокера з Запорізької області. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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23-річний Данило Кульов — машиніст-тракторист із Запорізької області, який з перших днів повномасштабної війни почав вести свій відеоблог. Чоловік обробляв землі під російськими обстрілами і знімав відео для соціальної мережі TikTok, аби показати підписникам, в яких умовах нині працюють українські аграрії.

Історію фермера-тіктокера — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Данило Кульов почав вести “відеоблог” заради розваги. Чоловік каже, так демонстрував підписникам, яких у нього понад дві тисячі, в яких умовах нині працюють українські аграрії:

"Перше, яке було популярне — це відео про збирання врожаю. Місяць знімав роботу. Моменти, де були прильоти, ракети. Особливо в 2022 році це було і страшно і цікаво одночасно. Як почалася війна, ми нічого не робили. Потім — ми сюди приїжджали, не було де спати, ставити техніку. Ставили серед степу, спали в машинах".

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