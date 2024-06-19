Один зі співавторів законопроєкту №6569-д “Про військову поліцію”, який Верховна рада ухвалила у першому читанні у середу, 19 червня, Олександр Бакумов прокоментував тези, що військова поліція зможе безперешкодно заходити у житлові приміщення, будинки та квартири громадян. За його словами, якщо депутати вийдуть на консенсусний варіант, цю норму можуть прибрати.

Свої роз'яснення нардеп представив на брифінгу після голосування, передає кореспондентка Суспільного.

Бакумов відзначив, що з приводу військової поліції в засобах масової інформації використовували тезу щодо безперешкодного, безправного доступу військової поліції до житлових приміщень громадян.

“Тобто що військова поліція може заходити у житлові приміщення, квартири, домівки і так далі. Норма, яка в нас закладена в Конституції України — щодо нікого не може бути порушено недоторканість власності, право приватності житла. Окрім коли є порятунок життя, майна і безпосередньо переслідування злочинців”, — прокоментував Бакумов.

За його словами, це три обставини, коли право на недоторканність житла можна порушити.

Бакумов пояснив, що на сьогодні є закон про національну поліцію, який так і говорить та фактично дублює норму Конституції. Він каже, що поліцейський може зайти до житла, якщо він рятує людину, її життя, якщо він рятує майно або якщо він безпосередньо переслідує злочинця.

За словами Бакумова, у законопроєкті про військову поліцію в першому читанні справді міститься автентична така ж норма, і вона пов'язана із тими функціями, які буде виконувати військова поліція.

Нардеп додав, що у Раді розуміють, що тут є дискусія, депутати готові до цієї дискусії і, якщо разом вийдуть на консенсусний варіант, вони готові прибрати цю позицію.

Але перед тим, за його словами, потрібно об'єктивно зважити, чи справді є ризики в цій нормі.

“Не просто брати і кричати, от вони зайдуть. А тому що це аналогія, яку мають і інші органи”, — сказав депутат.

Він додав, що розуміє, що якщо особа зайде в квартиру безпідставно — це злочин.

“Це з його сторони злочин, а тому от на цьому моменті хотілося б акцентувати і сказати, не треба з цього робити ніяких, скажімо так, серйозних моментів”, — додав нардеп.

Як зазначається у пояснювальній записці, Військову поліцію пропонують створити як військове формування з правоохоронними функціями. Вона входитиме до складу сектору безпеки і оборони. Основним завданням Військової поліції буде забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

Утворення нового органу відбудеться на базі Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Згідно з законопроєктом, координувати діяльність Військової поліції має Кабмін через міністра оборони. Під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності ВП здійснюватиме Головнокомандувач ЗСУ.

Військова поліція комплектується з військових Збройних Сил України та не може перевищувати 1,5% чисельності ЗСУ.