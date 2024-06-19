Рада схвалила в першому читанні створення Військової поліції

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про Військову поліцію.

Документ підтримали 247 парламентарів, повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Як зазначається у пояснювальній записці, Військову поліцію пропонують створити як військове формування з правоохоронними функціями. Вона входитиме до складу сектору безпеки і оборони. Основним завданням Військової поліції буде забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

Утворення нового органу відбудеться на базі Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Згідно з законопроєктом, координувати діяльність Військової поліції має Кабмін через міністра оборони. Під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності ВП здійснюватиме Головнокомандувач ЗСУ.

Військова поліція комплектується з військових Збройних Сил України та не може перевищувати 1,5% чисельності ЗСУ.