Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Польщі. Про що говорили

Співпрацю для захисту українського неба й підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди обговорили президент України Володимир Зеленський і маршалок Сейму Республіки Польща Шимон Головня, який нині перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Так, Зеленський розповів про ситуацію на фронті та про російський повітряний терор. Обговорили співпрацю для захисту українського неба. Окрему увагу приділили результатам Глобального саміту миру у Швейцарії, у якому взяв участь президент Польщі Анджей Дуда, а також підготовці до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Зеленський також подякував Польщі за допомогу Україні в протидії російській агресії та відзначив важливість підтримки України Сеймом.

“Дякую за польську адвокацію щодо українського майбутнього членства в ЄС. Ми справді відчуваємо цю підтримку з боку Польщі, і я сподіваюся на позитивне рішення Євросоюзу до кінця червня. Нам потрібна також ваша підтримка напередодні саміту НАТО”, — сказав Зеленський.

Він відзначив рівень співробітництва між парламентами двох країн та ініціативу щодо проведення в Білостоці саміту голів парламентів України, Польщі, Латвії, Литви й Естонії.

19 червня в Україну вперше з офіційним візитом прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня.