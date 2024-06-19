У мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали понад 500 000 тисяч військово-облікових документів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі Резерв+. Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку. Уявімо, скільки часу оформлення цих документів зайняло б у ТЦК?", — зазначила вона.

Урядовиця нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Також це можна зробити зі 176 країн.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновленого законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Як оновити дані у застосунку

після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;

після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;

після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.

якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;

після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Як оновити дані у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів також можна переглянути у короткій відеоінструкції.