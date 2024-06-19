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У пустелі Невади з'явився таємничий моноліт
СШАПриродаСвіт

У пустелі Невади з'явився таємничий моноліт

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Моноліт в Неваді
Моноліт поблизу Гасс-Пік, штат Невада, у неділю, 16 червня 2024 року. AP/Департамент столичної поліції Лас-Вегаса

Мерехтливий прямокутний моноліт з'явився у віддаленому гірському масиві пустелі в американському штаті Невада.

Про це повідомила поліція Лас-Вегаса на платформі Х.

За інформацією правоохоронців, об'єкт виявили на території національного заповідника.

На фотографіях у мережі Х видно дивну споруду, що нагадує об'єкт із фантастичного фільму Стенлі Кубрика "2001: Космічна одіссея", проводять паралель американські ЗМІ.

Загадкові моноліти з'являються по всьому світу щонайменше з 2020 року. Коли в штаті Юта виявили стовп із блискучого металу заввишки в два людські зрости — він зник через кілька днів.

Після зникнення моноліту в Юті арт-гурт The Most Famous Artist заявив, що той моноліт встановив саме він, проте доказів не надав. У листопаді 2020 року інший таємничий моноліт з'явився в Румунії в районі міста П'ятра-Нямц, він також зник через кілька днів.

Влада Невади заявила, що моноліт у заповіднику, на федеральній землі, встановили незаконно.

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