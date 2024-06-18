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США запровадили санкції проти мережі, яка збагачувала главу Республіки Сербської Додіка
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США запровадили санкції проти мережі, яка збагачувала главу Республіки Сербської Додіка

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Президент Республіки Сербської Мілорад Додік
Президент Республіки Сербської (автономії у складі Боснії та Герцеговини) Мілорад Додік. AP Photo/Armin Durgut

Сполучені Штати сьогодні, 18 червня, запровадили санкції проти мережі, яка збагачувала президента Республіки СербськоїАвтономія у складі Боснії та Герцеговини. Мілорада Додіка. Він є союзником очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.

Зазначається, що ці обмеження стосуються мережі, яка складається з двох фізичних і семи юридичних осіб, що забезпечують основні джерела доходів президента Республіки Сербської Мілорада Додіка та його сім'ї.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою США Брайан Нельсон заявив, що країна засуджує триваючі зусилля Додіка по "руйнуванню інституцій", які забезпечували мир і стабільність у Боснії та Герцеговині й в регіоні в цілому.

"Ми продовжимо викривати шахрайські схеми, які дають змогу Додіку та його родині експлуатувати власний народ заради особистої вигоди", — наголосив він.

Мілорад Додік підтримує тісні відносини з російською владою і не засудив повномасштабне вторгнення в Україну. Крім цього у 2022 році він підтримав анексію Росією окупованих територій України, а пізніше нагородив Володимира Путіна орденом.

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