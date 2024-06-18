Nvidia обігнала Microsoft і стала найдорожчою компанією світу

Корпорація Nvidia обігнала Microsoft та Apple і стала найдорожчою компанією світу. Її акції тепер коштують приблизно 3,3 трильйона доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Раніше цього місяця Nvidia обігнала Apple за ринковою вартістю вперше з 2002 року. Минулого тижня Apple також випередила Microsoft і ненадовго зайняла перше місце. Тепер перше місце зайняла Nvidia.

Компанія Nvidia займається розвитком штучного інтелекту, який нині набирає обертів на ринку серед ІТ-технологій. Як пише Bloomberg, цей рейтинг є ще одним нагадуванням про те, що багато інвесторів приділяють увагу ШІ.

Динаміка росту акцій компаній Apple, Microsoft та Nvidia. Bloomberg

Nvidia вважається найбільшим і основоположником цієї технології, оскільки вона домінує на ринку завдяки своїм затребуваним мікросхемам. Минулого року прибутки компанії через продаж мікросхем зросли на 125%.

Microsoft, зі свого боку, також вважається однією з перших компаній у сфері створення й розвитку штучного інтелекту, враховуючи її інвестиції та партнерство з OpenAI, яка створила ChatGPT. Акції Apple цього тижня теж зросли після того, як виробник iPhone повідомив, що у своїй екосистемі використовуватиме штучний інтелект. Про це стало відомо під час літньої презентації WWDC 2024.

Стрімке зростання курсу акцій Nvidia зробило співзасновника та головного виконавчого директора Дженсена Хуанга одним із найбагатших людей світу. З початку року його статки зросли на понад 70 мільярдів доларів і становлять 115 мільярдів доларів.