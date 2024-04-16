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Samsung обігнав Apple та став найбільшим постачальником смартфонів у світі
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Samsung обігнав Apple та став найбільшим постачальником смартфонів у світі

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Логотип Samsung в її офісі в Сеулі, Південна Корея, 31 жовтня 2023 року. AP/Ahn Young-joon

У той час як Apple вдалося захопити перше місце наприкінці 2023 року, Samsung успішно підтвердила себе як провідного постачальника смартфонів у першому кварталі 2024 року.

Про це повідомила дослідницька компанії International Data Corporation (IDC).

За підсумками 2023 лідером продажу зі смартфонів була американська компанія Apple. У першому кварталі 2024 року постачання смартфонів у світі зросли на 7,8% у річному обчисленні, до 289,4 мільйонів одиниць, згідно з попереднім звітом IDC. Це зростання зафіксоване вже третій квартал поспіль, що свідчить про поновлення ринку після дворічного спаду.

Samsung знизив обсяги продажів на 0,7% у річному вимірі, тоді як продаж Apple знизився на 9,6%. Тим часом китайська Xiaomi збільшила постачання на третину, а бренд Transsion показав зростання майже на 85% і піднявся на четверте місце у списку найбільших постачальників смартфонів у світі. Пʼятірка кращих замикає китайська компанія OPPO.

Samsung обігнав Apple та став найбільшим постачальником смартфонів у світі
Топ-5 найкращих компаній за поставками смартфонів у всьому світі, частка ринку та річне зростання, 1 квартал 2024 року. IDC
"Як очікувалося, відновлення ринку смартфонів продовжується на тлі поступового підвищення оптимізму стосовно провідних брендів", — сказав віце-президент підрозділу Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Райан Ріт.

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