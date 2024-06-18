У Москві нардепа Гончаренка заочно засудили до 10 років ув'язнення

У Москві 2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив депутата Верховної ради України Олексія Гончаренка до десяти років позбавлення волі. Сам Гончаренко відзначив, що став першим депутатом Верховної ради, якого засудили в Росії.

Про вирок Гончаренку повідомляє “Медіазона” з посиланням на пресслужбу суду.

Гончаренка визнали винним у поширенні військових "фейків" за мотивами політичної ненависті, виправданні тероризму та розпалюванні ненависті з загрозою насильства. Що саме спричинило кримінальне переслідування українського депутата, невідомо.

Згідно з вироком, перші три роки заочно засуджений мав би провести у в'язниці, а наступні сім років — у колонії загального режиму. Крім того, йому заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.

"Приймаю вітання! Все таки перший народний депутат, якого засудили в Росії!" — написав Гончаренко у соцмережах.

Гончаренко додав, що його в Росії визнали винним у поширенні військових "фейків" за мотивами політичної ненависті (пункт "д" частини 2 статті 207.3 КК), виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2 КК) та розпалювання ненависті з загрозою насильства (пункт "а" частини 2 КК).