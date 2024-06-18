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Приїхала зі Швейцарії запустити повітряні кульки: у Росії українку засудили до 12 років ув'язнення
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Приїхала зі Швейцарії запустити повітряні кульки: у Росії українку засудили до 12 років ув'язнення

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Приїхала зі Швейцарії: у Росії українку засудили до 12 років ув'язнення
Кремль. AP

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд засудив 35-річну українку Христину Любашенко до 12 років ув'язнення, яку знайомий умовив приїхати у Москву зі Швейцарії та провести акцію протесту — за винагороду запустити у Москві повітряні кулі з біло-синьо-білим прапором. Суд визнав її винною у поширенні “фейків” про війну та участь у терористичній організації.

Про це повідомляє “Медіазона”.

Як пише видання, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Любашенко із сім'єю втекла з Києва до Швейцарії. Грошей на життя не вистачало, і вона піддалася на вмовляння випадкового знайомого: поїхати в Росію та за винагороду запустити у Москві повітряні кулі. Пізніше до обіцянок грошей додалися погрози та шантаж.

8 травня 2023 року жінку затримали: на запланованому місці запуску на неї вже чекали оперативники.

Розгляд справи Любашенко зайняв два дні.

За версією слідства, 8 травня 2023 року Любашенко поставила колонки на вікно орендованої квартири у підмосковному місті Довгопрудному та голосно включила запис з антивоєнною промовою та гімном України. Це силовики вважають поширенням “фейків” про армію.

Того ж дня вона на таксі поїхала на Воробйові гори в Москві і запустила повітряні кульки з прив'язаним до них біло-синьо-білим прапором. Запуск куль слідство розцінило як участь у терористичній організації. Як відзначає “Медіазона”, біло-синьо-білий прапор використовують багато російських антивоєнних активістів, але силовики вважають його прапором легіону “Свобода Росії”, визнаного Верховним судом терористичною організацією.

На дебатах у суді 17 червня, адвокатка Людмила Посмітна розповіла, що Любашенко жила в Києві з хворою на рак матір'ю, дідусем із деменцією та двома доньками. Після 24 лютого 2022 року родина виїхала до Швейцарії та отримала там притулок. Але грошей на життя їм не вистачало.

Згодом Любашенко познайомилася із сусідом — Віталієм Юрченком, який, за словами адвокатки, “видавав себе за біженця з України”. Чоловік спочатку давав жінці гроші в борг, а потім попросив поїхати до Москви і за гроші провести там мирну акцію проти війни: запустити в небо жовто-сині кульки. Ні про прапор у кольоровій гамі біло-синьо-білий, ні про колонки, з яких має транслюватися гімн України та текст, на той момент не йшлося.

Саме Юрченко купив Любашенко квиток в один кінець та винайняв квартиру у Довгопрудному. Він же, за словами адвокатки, ретельно контролював пересування жінки та давав їй доручення. Він також погрожував, що повідомить органи опіки про дочок, яких вона залишила у Швейцарії, і їх заберуть до дитячого будинку.

Христина Любашенко на дебатах виступала українською мовою. Винною себе вона не визнає.

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