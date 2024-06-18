В Україні запрацювали 100 Центрів життєстійкості — Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики 18 червня повідомило, що у 22 областях України запрацювали 100 Центрів життєстійкості. Ще близько 100 запустять до кінця літа.

Про таке написала пресслужба відомства.

Поки що до проєкту долучилося понад 200 територіальних громад. Найбільше центрів працюватимуть у Київській та Сумській областях. Кожен із таких осередків облаштовується за принципами безбар’єрності. Для цього Міністерство спільно із партнерами розробило спеціальний Посібник з облаштування Центрів життєстійкості.

Центр життєстійкості — це безбар'єрний простір, де жителі громади незалежно від віку, статусу чи гендеру можуть безплатно отримати соціальні послуги та психологічну допомогу. Проєкт реалізується у межах програми ментального здоров'я "Ти як?" першої леді України Олени Зеленської.

"Центри життєстійкості створені для того, щоб допомогти кожній людині долати стрес, відновлюватися після кризових подій та, попри усі виклики, залишатися включеним в життя. Саме тут кожен може проконсультуватися з фахівцем соціальної роботи щодо своїх питань, отримати допомогу психолога, долучитися до груп взаємопідтримки та волонтерських активностей своєї громади", — пояснюють в Мінсоцполітики, для чого створені такі центри.

Діяльність Центрів життєстійкості регулюється постановою Кабміну від січня 2024 року. Послуга з формування життєстійкості регулюється урядовою постановою від жовтня 2023-го.

Окремі центри життєстійкості відкрилися до 18 червня — для вразливих категорій населення, як-от переселенців, ветеранів, членів родин загиблих чи зниклих безвісти, людей з інвалідністю.