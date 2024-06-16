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Цілодобово поруч: як батько майже два роки опікується пораненим військовим Віталієм Шумеєм. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Цілодобово поруч: як батько майже два роки опікується пораненим військовим Віталієм Шумеєм. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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До дня батька Суспільне Львів розповідає історію Сергія Шумея. Чоловік цілодобово доглядає за важкопораненим сином — військовим Віталієм Шумеєм, який у серпні 2022-го під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму і складний перелом черепа. Після цього втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти.

Відтоді Сергій не відходить від сина, допомагає лікарям та реабілітологам, частину процедур навчився робити сам, попри те, що не має медичної освіти. У чоловіка є мета – аби його син повернувся до повноцінного життя та став на ноги.

"Надійтеся, надійтеся. Чіпляйтеся за кожну мету, за кожну соломинку. Чіпляйтеся і надійтеся, що все буде добре. Не опускайте руки. Бо якщо ми, батьки, опустимо руки, то і для дітей буде погано", — закликає Сергій Шумей.

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