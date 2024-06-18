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Лідери ЄС не домовилися щодо другого терміну Урсули фон дер Ляєн
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Лідери ЄС не домовилися щодо другого терміну Урсули фон дер Ляєн

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Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає в Європарламенті 17 січня 2024 року. AP/Jean-Francois Badias

У понеділок увечері, 17 червня, лідери ЄС не змогли підтримати Урсулу фон дер Ляєн на другий термін на посаді голови Європейської комісії попри запевнення президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, що вони наближаються до укладення угоди.

Про це повідомили Politico троє дипломатів ЄС.

"Сьогодні ввечері немає домовленості", — заявив президент Європейської ради Шарль Мішель журналістам.

Очікування були великими, коли 27 глав держав і урядів зустрілися в Брюсселі в надії розділити чотири вищі посади в блоці між нинішньою коаліцією правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і лібералів.

У зв’язку з європейськими виборами виник консенсус щодо кандидатури фон дер Ляєн з Німеччини на другий термін на посаді голови Європейської комісії, португальця Антоніу Коста на посаді президента Європейської ради, Роберти Мецоли з Мальти на посаді голови Європейського парламенту та Естонії Кайї Каллас на посаді голови зовнішньої політики.

Останніми тижнями інші європейські лідери також наголошували на необхідності переобрання посад з огляду на війну Росії в Україні та потенційне повернення колишнього президента США Дональда Трампа.

Але надії на швидку угоду розвіялися в понеділок увечері, оскільки Європейська народна партія, переможець виборів до Європейського парламенту, попросила більше поступок і повноважень серед провідних посад.

Як і очікувалося, ЄНП хотіла повторно призначити фон дер Ляєн і Мецолу. Крім того, ЄНП запропонувала соціалістам розділити повноваження президента Європейської ради на дві частини по 2,5 роки — і ЄНП отримає одну з них.

Це, своєю чергою, роздратувало соціалістів і демократів (S&D), які сподівалися отримати цю посаду. І незабаром після того, як переговори зайшли в глухий кут, почалася гра в звинувачення.

Лідери ЄС знову зберуться в Брюсселі 27-28 червня, сподіваючись досягти згоди щодо лідерів блоку до голосування щодо наступного президента Комісії в Європейському парламенті, запланованого на середину липня.

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