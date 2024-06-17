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Естонія передала Нацполіції авто
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Естонія передала Нацполіції авто

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Естонія передала Нацполіції машини
Правоохоронці Естонії передали для роботи підрозділів Нацполіції України 31 автомобіль, 17 червня 2024 року. Націнальна поліція України

У Львові 16 червня голова Національної поліції України Іван Вигівський зустрівся з делегацією Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії. Країна передала нацполіції 31 автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Україна отримала 16 автомобілів Skoda Octavia та 15 Volkswagen Tiguan. На цих машинах працювали правоохоронці Естонії. Тепер автівки будуть працювати в Чернігівській та Житомирській областях.

Генеральний директор Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев особисто керував одним з авто під час їх переїзду до кордону України, та зазначив, що всі поліцейські Естонії, які долучились до цієї акції — перевозили авто у вільний від служби час, але охочих було більше, аніж потрібно.

"В Естонії ми сприймаємо українців не просто як наших друзів, а навіть більше, як частину своєї родини. І ми будемо продовжувати нашу співпрацю, адже в такі важкі часи кожна частинка допомоги може відіграти свою роль", — сказав Егерт Белічев.

Як зазначили в естонській поліції, автопарк українських правоохоронців пошкоджений війною. Машини потрібні для евакуації людей, документування воєнних злочинів, приїзду на розбір завалів і порятунок людей.

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