У ЄС створили комісію для контролю фінансування України та запобігання корупції

Європейський Союз створив Ревізійну раду Українського фонду, яка контролюватиме фінансування Союзу для запобігання корупції, шахрайству, конфліктам інтересів та іншим порушенням.

Відповідне рішення опубліковано в офіційному віснику ЄС.

Зазначається, що Ревізійна рада створюється на період з дня ухвалення цього рішення до 30 червня 2028 року.

Аудиторська рада складатиметься з трьох членів і базуватиметься в Брюсселі. Допоміжним органом виступатиме Секретаріат, який базуватиметься у Києві.

Також Комісія може запрошувати представників держав-членів та інших донорів брати участь у діяльності Аудиторської ради. Водночас спостерігачі не братимуть участі у процесі прийняття звітів чи рекомендацій.

У процесі роботи Ревізійна рада має право вимагати необхідну інформацію, звертатися до компетентних органів, здійснювати власні перевірки та виїзні перевірки системи управління та контролю в Україні.