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У ЄС створили комісію для контролю фінансування України та запобігання корупції
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У ЄС створили комісію для контролю фінансування України та запобігання корупції

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Євросоюз
Рада ЄС. Брюссель, Бельгія — 18 вересня: штаб-квартира Ради ЄС. Фото: Getty Images

Європейський Союз створив Ревізійну раду Українського фонду, яка контролюватиме фінансування Союзу для запобігання корупції, шахрайству, конфліктам інтересів та іншим порушенням.

Відповідне рішення опубліковано в офіційному віснику ЄС.

Зазначається, що Ревізійна рада створюється на період з дня ухвалення цього рішення до 30 червня 2028 року.

Аудиторська рада складатиметься з трьох членів і базуватиметься в Брюсселі. Допоміжним органом виступатиме Секретаріат, який базуватиметься у Києві.

Також Комісія може запрошувати представників держав-членів та інших донорів брати участь у діяльності Аудиторської ради. Водночас спостерігачі не братимуть участі у процесі прийняття звітів чи рекомендацій.

У процесі роботи Ревізійна рада має право вимагати необхідну інформацію, звертатися до компетентних органів, здійснювати власні перевірки та виїзні перевірки системи управління та контролю в Україні.

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