Чи досі хочуть українці в ЄС і НАТО — опитування IRI

Українці продовжують прагнути вступу до Європейського Союзу і НАТО. Підтримка членства в ЄС коливається від 91% до 72% серед мешканців міст, які не розташовані на передовій війни. Підтримка членства в НАТО — від 87% до 64%.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із презентації опитування Міжнародного республіканського інституту в Україні.

"Українці вважають, що тісніші зв’язки з ЄС і НАТО відповідають їхнім інтересам, як показало наше опитування", — прокоментував результати дослідження директор IRI у Євразії Стівен Нікс.

Якби сьогодні відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, найбільше прихильників вступу було б у Львові (87%), Івано-Франківську (85%) і Тернополі (83%). Найменше — у Дніпрі (56%), Харкові (55%) та Одесі (43%).

Членство в ЄС найбільше підтримують у Львові (91%), Рівному (88%) та Івано-Франківську (87%). Найменше — також у Дніпрі (62%), Харкові (61%) та Одесі (49%).

Із динаміки відповідей на це запитання видно, що кількість прихильників вступу до ЄС НАТО в усіх містах України зросла з 2015 року, але знизилася, якщо порівнювати з 2023 роком.

Крім того, вступ до НАТО і вступ до ЄС по 14% опитаних назвали як однією з умов, щоб допомогти людям повернутися додому, в місто респондента.

Методологія опитування IRI

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження відбулося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження). Опитування тривало з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома в респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені за статтю та віком.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%.

У листопаді 2023 року група "Рейтинг" робила соцдослідження про настрої українців щодо вступу в ЄС і НАТО. Тоді 78% опитаних відповіли за вступ до ЄС, 77% — до НАТО, однак їхня кількість незначно зменшилася порівняно з червнем 2023-го.