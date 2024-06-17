У Міністерстві закордонних справ заявили, що під час проведення засідання робочої групи Дунайської комісії, українська делегація виявила некоректне зображення території України на карті, а саме без Криму і частини Одеської області.

Про це йдеться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

Там розповіли, що некоректна мапа України знаходилася в документах Асоціації правоохоронних органів держав-членів Євросоюзу, пов’язаних з морським та внутрішнім судноплавством.

"Спільними зусиллями МЗС України, закордонних дипломатичних установ, зокрема посольства України в Угорщині та представництва України при ЄС, а також МВС України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Асоціація виправила некоректну карту України на своїй вебсторінці, а також підготувала до друку оновлені матеріали, які містять коректне зображення карти держави", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, в Асоціації запевнили, що вживатимуть всіх заходів для інтеграції коректної мапи України в усі свої робочі документи, а також недопущення подібних порушень у майбутньому.

У червні 2023 року Міністерство закордонних справ України справ виявило 20 випадків некоректного зображення кордонів України на мапах. У 2022-му таких випадків було близько 25.