Польський телеканал TVP Sport зазнав кібератаки

Польський спортивний канал TVP Sport у неділю, 16 червня, зазнав кібератаки, через яку вболівальники не змогли подивитися перший тайм матчу національної збірної Польщі на Євро-2024 проти Нідерландів.

Про це повідомляє РАР.

Директор TVP Sport Якуб Квятковський повідомив на медіаплатформі X, що це була атака на кшталт "відмова в обслуговуванні" (DDoS), здійснена з IP-адрес, локалізованих у Польщі. Поки що невідомо, хто саме стоїть за кібератакою.

Внаслідок атаки відвідувачі не могли потрапити на сайт TVP Sport.

На початку другої половини матчу доступ до сайту було відновлено.

DDOS-атака передбачає блокування доступу до сервера або служби шляхом заповнення великою кількістю помилкових запитів, які генеруються комп’ютерами.

Відомо, що у своєму першому матчі на Євро-2024 Нідерланди здобули перемогу над Польщею з рахунком 2:1.