На війні в Україні РФ за добу втратила 58 артсистем та 1160 військових — Генштаб

Станом на ранок 16 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 526 310 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1160 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7956 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,
- артилерійських систем – 13913 (+58) од,
- РСЗВ – 1104 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2296 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).
Дані уточнюються.