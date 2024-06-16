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На війні в Україні РФ за добу втратила 58 артсистем та 1160 військових — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

На війні в Україні РФ за добу втратила 58 артсистем та 1160 військових — Генштаб

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Російські військові
Російські військові. Російські військові. Фото: Associated Press

Станом на ранок 16 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 526 310 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1160 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7956 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,
  • артилерійських систем – 13913 (+58) од,
  • РСЗВ – 1104 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2296 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).

Дані уточнюються.

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