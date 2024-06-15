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Міненерго: сьогодні графіки відключень діють з 8 до 23
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Міненерго: сьогодні графіки відключень діють з 8 до 23

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Міненерго: сьогодні графіки відключень діють з 8 до 23
Обірвані дроти електропостачання на стовпі. Getty Images

Через масовані російські атаки застосовуються обмеження споживачів — сьогодні застосування графіків погодинних відключень електроенергії заплановано з 8:00 до 23:00. РФ завдала удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні, через це сталися перебої в русі поїздів.

Про це повідомляє Міненерго станом на ранок 15 червня.

“Сьогодні застосування графіків погодинних відключень заплановано з 8:00 до 23:00. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови”, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

  • Військо РФ завдало удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні. В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів. Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи.
  • У Чернігівській області росіяни обстріляли повітряну лінію обленерго. Внаслідок цього було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах.
  • У Кіровоградській області з технічних причин відключалась повітряна лінія обленерго, знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено. Причина з'ясовується.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 35 606 МВт*год. Експорту не передбачається.

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