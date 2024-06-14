У парламенті Італії сталася бійка: 11 депутатів відсторонили від роботи

У нижній палаті парламенту Італії 13 червня сталася бійка між правими партіями та лівим опозиційним "Рухом 5 зірок". В результаті інциденту 11 депутатів тимчасово відсторонили від роботи.

Про це повідомляє італійське видання il Giornale.

Зазначається, що суперечка сталася під час розгляду законопроєкту про автономію регіонів. Опозиція виступила проти надання регіонам більше влади над тим, як вони витрачають податкові надходження. На думку лівих, цей законопроєкт може поглибити розкол між промисловою північчю і аграрним півднем Італії.

Керівництво італійської Палати депутатів тимчасово відсторонило 11 депутатів, які брали участь у бійці. Найбільше покарання — 15 днів відсторонення — отримав депутат від правої партії "Ліга" Ігор Ієцці.

"Конфронтація ніколи не повинна переростати у фізичне протистояння, образи і насильство і, таким чином, у шкоду етикету інституції", – прокоментував інцидент спікер палати Лоренцо Фонтана.