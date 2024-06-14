Армія РФ накопичила найбільше штурмових груп на Покровському та Курахівському напрямках, атакує на Харківщині й в бік Сіверська та Часового Яру. Сили оборони також відбивають штурми на півдні та тримають під вогневим контролем сіру зону в районі Роботиного. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

На цьому напрямку росіяни атакують в районах Лукʼянців та Глибокого — на південь, у напрямку Липців. Східніше — бої поблизу Стариці та у Вовчанську.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Купʼянському напрямку Сили оборони стримують росіян на північному сході від Купʼянська — поблизу Синьківки, на сході від міста — в районі Кислівки, та на південному сході — поблизу Берестового.

На Лиманському напрямку — бої в районі Мʼясожарівки (це на захід від окупованого Сватового), та південніше — у напрямку Дружелюбівки, Невського та неподалік Тернів.

Сіверський напрямок

Росіяни наступають на Сіверськ з північного сходу (Білогорівка), зі сходу — Верхньокам’янське та південніше — у напрямку Виїмки.

Краматорський напрямок

Українські військові відбивають атаки на Часів Яр. Тут росіяни штурмують з півночі — в районах Богданівки та Калинівки, зі сходу (район "Новий", це в Часовому Яру) та з півдня — з боку Іванівського.

Також на цьому напрямку бої ще південніше — поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Покровський та Курахівський напрямки

На Покровському та Курахівському напрямках росіяни зосередили найбільшу кількість штурмових підрозділів. Від окупованого Очеретиного вони атакують на північ — у напрямку Новоолександрівки й Калинового та на захід — в районах Сокола і Новоселівки Першої. Також наступають південніше по лінії: Яснобродівка, Карлівка, Невельське, Красногорівка та Парасковіївка.

Покровський напрямок 14 червня 2024. Графіка: Суспільне

Південь

На півдні Донеччини армія РФ атакує в районах Старомайорського та Урожайного. На Запоріжжі — у напрямку Чарівного і Малої Токмачки (це — на північний схід від Роботиного) та західніше — в бік Щербаків. Сили оборони тримають під вогневим контролем сіру зону в районі Роботиного.