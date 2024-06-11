Генштаб: на фронті від початку доби вже відбулося близько 40 бойових зіткнень

Від початку цієї доби станом на 10.00 по всій лінії фронту вже відбулося 37 бойових зіткнень. Військові РФ здійснили два ракетні удари двома ракетами, чотири авіаційних удари десятьма керованими авіабомбами, задіяли 40 дронів-камікадзе і здійснили близько 500 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 11 червня.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах 62 авіаційних удари (зокрема, із застосуванням 95 КАБів), здійснило понад 4000 обстрілів, 149 із них — із реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, сім засобів ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, радіолокаційну станцію російського окупаційного війська.

“Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також ворог втратив 23 танки, 32 броньованих машини, 46 артилерійських систем, літак, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п’ять засобів ППО, одну РСЗВ, 58 автомобілів та 21 одиницю спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів РФ в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку росіяни втратили 79 військових, 26 з них – безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу війська РФ та один склад із боєприпасами.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають дві атаки російських військових в районі Берестового. Ситуація під контролем українських захисників.

На Лиманському напрямку українські війська відбивали вісім спроб окупантів РФ покращити тактичне положення. Військо РФ концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення продовжуються. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки.

На Сіверському напрямку успішно відбито п’ять спроб окупантів РФ просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку з початку доби відбулося три штурми. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку українські захисники не дають російським військам просунутися в глибину української території. Військо РФ продовжує спроби прориву української оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. На цей час триває сім бойових зіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, минулої доби росіяни втратили 259 окупантів РФ вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два російських танки та чотири бойових броньованих машини.

На Курахівському напрямку військо РФ двічі розпочинало штурмові дії. Поблизу Парасковіївки атаку успішно відбито. Бій триває в районі Красногорівки. Минулої доби на напрямку окупанти РФ втратили 76 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири танки, чотири ББМ та чотири автомобілі.

На Гуляйпільському напрямку росіяни активізувалися у районі Чарівного – триває три бойових зіткнення. Окупанти РФ отримують жорстку відсіч.

На Оріхівському напрямку російське військо здійснило чотири спроби покращити тактичне положення в районі Малої Токмачки і Щербаків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала