У ЗСУ служить понад 67 тисяч жінок — Міноборони

У лавах українських Збройних сил служать 67 285 жінок, з яких 47 569 – військовослужбовиці, а понад 5 тисяч жінок перебувають на лінії зіткнення. Це дані станом на 1 квітня поточного року.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час навчального семінару з гендерних питань у військових операціях, який відбувся у Швеції.

За її словами, починаючи з 2021 року кількість жінок, які долучились до ЗСУ збільшилась на 40%. Також урядовиця поінформувала, що наразі, 15% кандидатів у рекрутингових центрах – жінки.