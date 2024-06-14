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У ЗСУ служить понад 67 тисяч жінок — Міноборони
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У ЗСУ служить понад 67 тисяч жінок — Міноборони

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Бійці і бійчині гірсько-штурмової бригади ЗСУ під час бойових тренувань на Запоріжжі
Бійці і бійчині гірсько-штурмової бригади ЗСУ під час бойових тренувань на Запоріжжі, 15 липня 2023 року. Ercin Erturk/Anadolu/Getty Images

У лавах українських Збройних сил служать 67 285 жінок, з яких 47 569 – військовослужбовиці, а понад 5 тисяч жінок перебувають на лінії зіткнення. Це дані станом на 1 квітня поточного року.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час навчального семінару з гендерних питань у військових операціях, який відбувся у Швеції.

За її словами, починаючи з 2021 року кількість жінок, які долучились до ЗСУ збільшилась на 40%. Також урядовиця поінформувала, що наразі, 15% кандидатів у рекрутингових центрах – жінки.

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