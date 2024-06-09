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Два судна зазнали ракетного удару біля берегів Ємена — Reuters
БЛИЗЬКИЙ СХІДВЕЛИКА БРИТАНІЯПОЖЕЖАПодіїСвіт

Два судна зазнали ракетного удару біля берегів Ємена — Reuters

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На двох вантажних суднах виникла пожежа внаслідок ракетного удару біля єменського Адена.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дві британські морські агенції.

Зокрема британська охоронна фірма Ambrey повідомила, що вантажний корабель під прапором Антигуа і Барбуди був уражений ракетою за 83 морські милі на південний схід від Адена та загорівся. Згодом пожежу вдалося локалізувати.

До цього Служба морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомила, що отримала повідомлення від капітана судна про інцидент у 80 морських милях на південний схід від Адена.

Зазначається, що постраждалих внаслідок атак немає.

Раніше, 18 травня, підтримувані Іраном хусити завдали удару протикорабельною ракетою по нафтовому танкеру під панамським прапором біля узбережжя Червоного моря в Ємені. Попередньо постраждалих немає.

Багатомісячні атаки хуситів у Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії змінювати маршрути на більш довгі та дорогі шляхи навколо Південної Африки.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах, запускаючи безпілотники й ракети.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, повідомляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.

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