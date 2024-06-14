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IFU надасть Україні 152-мм снаряди на $ 376 млн
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IFU надасть Україні 152-мм снаряди на $ 376 млн

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Артилеристи стріляють з 152-міліметрової гаубиці
Артилеристи стріляють з 152-міліметрової гаубиці неподалік Авдіївки, 23 жовтня 2023 року. Getty Images/Ed Ram/For The Washington Post

Україна отримає від Міжнародного фонду для України (IFU) поставку 152-мм снарядів на суму 350 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Ми вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку. Це рішення є вагомим внеском у зміцнення обороноздатності України", — написало Міноборони на платформі Х.

Міністерство оборони Нідерландів оголосило, що сприятиме ініціативі IFU, але не розкрило кількість снарядів, які будуть доставлені з міркувань безпеки. Нідерландське міністерство все ж заявило, що ця поставка буде одним із "найбільших замовлень" IFU від міжнародної збройової промисловості.

"У попередніх поставках боєприпасів Україна поки що отримувала переважно подаровані Заходом 155-мм снаряди для гаубиць. Проте країна також має багато 152-мм гармат. З новою поставкою цю зброю також можна буде краще використовувати", — йдеться у повідомленні.

Калібр 155 мм характерний для озброєння НАТО, тоді як снаряди калібру 152 мм зазвичай використовуються на озброєнні радянських часів.

Міжнародний фонд для України – це механізм фінансування, який адмініструється Міністерством оборони Великої Британії, а також включає Австралію, Данію, Ісландію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Нову Зеландію. Наразі дев’ять держав-членів внесли до фонду понад мільярд євро.

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