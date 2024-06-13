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Держдепартамент прокоментували причетність до публікації "Текстів" щодо противників допомоги Україні в США
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Держдепартамент прокоментували причетність до публікації "Текстів" щодо противників допомоги Україні в США

ЗМІ
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Державний департамент США не причетний до публікації українського неурядового видання "Тексти" про противників допомоги Україні в США.

Про це заявили у посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні на запит Радіо Свободи.

"Державний департамент не брав жодної ролі чи участі в згаданому проєкті "Американські гойдалки", опублікованому Texty.org.ua", – йдеться в коментарі.

Видання "Тексти" 6 червня опублікувало матеріал під назвою "Американські гойдалки. Від трампістів до комуністів, хто і як агітує за зупинку допомоги Україні". У ньому наведене про людей та організації, які виступають у США проти підтримки України.

Згодом журналісти заявили про тиск і погрози від американських політиків і посадовців після публікації дослідження. Конгресменка Марджорі Тейлор Ґрін 11 червня також назвала публікацію "списком ворогів" і заявила, що за ним стоїть президент України Володимир Зеленський.

13 червня власник соцмережі Х Ілон Маск, якого згадали у дослідженні, відгукнувся на заклик конгресмена-республіканця позбавити журналістів будь-якої донорської підтримки закликом внести видання до списку терористичних.

"Медіарух" закликав припинити "хвилю тиску, наклепів та погроз", які отримує незалежне українське видання "Тексти". Журналісти закликають провести власне розслідування і встановити, чи дійсно факти, викладені в матеріалі Texty.org.ua, доводять розповсюдження тез, співзвучних з агресивною кремлівською пропагандою в Сполучених Штатах Америки, і якщо так, то чому.

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