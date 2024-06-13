Видання Texty.org.ua заявило про тиск і погрози фізичною розправою з боку американських політиків і посадовців після публікації дослідження про людей та організації, які виступають у США проти підтримки України. "Медіарух" закликав припинити тиск на видання.

Про це йдеться у заяві редакції.

"Ми, команда української агенції журналістики даних Texty.org.ua та незалежної громадської організації, заявляємо про безпрецедентний тиск, маніпуляції, наклеп, вимоги позбавити донорського фінансування та погрози фізичної розправи, з якими ми зіштовхнулися після публікації нашого дослідження", — йдеться у повідомленні.

Матеріал "Американські гойдалки. Від трампістів до комуністів, хто і як агітує за зупинку допомоги Україні" опублікований 6 червня. У ньому також показали таблицю, яка містила перелік організацій і людей, що виступають у США проти підтримки України. Спираючись на відкриті, зокрема й офіційні джерела, журналісти проаналізували їхні аргументи та порівняли їх із поширеними російськими наративами.

"Ми не називаємо фігурантів цього дослідження ворогами України, не оскаржуємо і не засуджуємо їхнє право на свободу висловлювання, ми лише констатуємо факт, що вони виступають проти підтримки України і що аргументи, які наводять багато хто з них, співзвучні з наративами російської пропаганди щодо України", — зазначили у виданні.

Журналісти наголосили, що

зокрема, після публікації матеріалу директор Інституту Рона Пола Деніел Макадамс оприлюднив статтю на сайті Інституту, в якій заявив, що видання Texty.org.ua, що фінансується американським урядом, створило "hate list" американських громадян. На доказ того, що уряд США фінансує видання, Макадамс згадав у своїй статті, що один зі співзасновників Texty.org.ua проходив тренування в рамках проєкту американського уряду TechCAMP.

Texty.org.ua стверджує, що насправді журналіст Анатолій Бондаренко, якого Макадамс мав на увазі, у 2013, 2014 і 2015 роках добровільно виступав у ролі тренера з дата-журналістики в цьому проєкті.

"Того самого дня в соцмережі Х маніпулятивну інформацію, опубліковану на сайті Інституту Рона Пола, стали поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти, атакуючи редакцію Texty.org.ua й авторів статті особисто та навіть висловлюючи погрози", — зазначили у заяві.

11 червня конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін також назвала публікацію "списком ворогів" і заявила, що за ним стоїть президент України Володимир Зеленський.

12 червня новинний сайт FOX news повідомив, що сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц закликали державного секретаря США Ентоні Блінкена надіслати їм інформацію про українську неурядову організацію Texty.org.ua до 28 червня.

Автори листа також звернулися до Комітету з питань асигнувань Палати представників із проханням припинити підтримку Texty.org.ua Сполученими Штатами. У вівторок комітет ухвалив таку резолюцію.

13 червня власник соцмережі Х Ілон Маск, якого згадали у дослідженні, відгукнувся на заклик конгресмена-республіканця позбавити журналістів будь-якої донорської підтримки закликом внести нашу організацію до списку терористичних.

Адже наші гейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки неправдивої інформації, які вони продукують стосовно нашої країни і нас, бо вони є громадянами США, а ми ні", — йдеться у заяві.

"Медіарух" закликав припинити "хвилю тиску, наклепів та погроз", які отримує незалежне українське видання "Тексти".

"Така скоординована атака на незалежне медіа підриває фундаментальні принципи, на яких базується демократичне суспільство. Якщо комусь не подобаються матеріали журналістів, то потрібно висловити свою точку зору, спростувати чи заперечити. Але не погрожувати журналістам розправою, не закликати включити їх в списки терористів, не здійснювати фінансовий тиск, щоб заткнути їм рот", — заявили у "Медіарусі".

Журналісти та медійні організації закликали Конгрес та Сенат США:

Припинити тиск на видання Texty.org.ua і не використовувати українське медіа для внутрішньоамериканської політичної боротьби на тлі майбутніх виборів у США.

Показати, що вони дійсно підтримують принципи свободи слова і готові стати на захист незалежних медіа та відкликати рішення, які можуть обмежувати свободу висловлювання незалежної української преси.

Провести власне розслідування і встановити, чи дійсно факти, викладені в матеріалі Texty.org.ua, доводять розповсюдження тез, співзвучних з агресивною кремлівською пропагандою в Сполучених Штатах Америки, і якщо так, то чому.

"Поширення хибної інформації, дезінформації та фейкових новин у власних інтересах – один зі способів, яким РФ атакує Україну та країни Західного Світу, які допомагають протистояти російській агресії. Ми закликаємо вільне, демократичне суспільство США рішуче підтримати незалежну журналістику, яка проливає світло на те, як Росія веде свої інформаційні війни проти демократії в світі, включно зі США", — йдеться у заві "Медіаруху".