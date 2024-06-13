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Напередодні поставок винищувачів F-16 Україна намагається послабити російське ППО — ISW
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Напередодні поставок винищувачів F-16 Україна намагається послабити російське ППО — ISW

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Напередодні поставок винищувачів F-16 Україна намагається послабити ППО РФ — ISW
Винищувачі F-16. АР/Czarek Sokolowski

Українські війська намагаються послабити російську протиповітряну оборону, щоб більш ефективно використовувати винищувачі F-16, коли вони надійдуть в Україну.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначили, що в ніч з 11 на 12 червня українські війська завдали ударів по одній батареї С-300 і двох батареях С-400 поблизу окупованих Бельбеку і Севастополя у Криму. Генштаб ЗСУ повідомив, що удари знищили щонайменше дві російські радіолокаційні системи протиповітряної оборони С-300/С-400 і спричинили вторинні детонації боєприпасів.

Крім того, геолокаційні знімки, опубліковані 12 червня, показують пошкоджені і знищені російські засоби С-300 на північ від окупованої Євпаторії і знищену російську радіолокаційну систему С-400 на південь від окупованого Джанкоя, що підтверджує повідомлення Генштабу від 10 червня про удари по російських засобах ППО в цих районах, йдеться в аналітичному звіті.

“Деякі російські джерела припускають, що українські війська використовували ПЗРК під час удару 11-12 червня, хоча ISW не може підтвердити, які саме системи використовували українські війська. Засновник полку Головного управління військової розвідки (ГУР) України “Кракен” Костянтин Немічев підтвердив 12 червня, що українські сили використовували ПЗРК для знищення чотирьох російських систем С-300 в Бєлгородській області в невстановлену дату”, — йдеться в аналітичному звіті.

Речник ГУР Андрій Юсов також уточнив 12 червня, що в результаті ударів українських безпілотників по аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області 7-8 червня було пошкоджено два російські винищувачі Су-57, а не один, як повідомлялося раніше.

За оцінками ISW, українські сили можуть намагатися активно послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає значну кількістьзахідних винищувачів, щоб створити умови для майбутнього використання Україною пілотованих літаків ближче до зон фронту.

“Українські сили, можливо, намагаються погіршити російську протиповітряну оборону напередодні очікуваних поставок винищувачів F-16 в Україну, які, як повідомляється, почнуться в невеликих кількостях влітку та восени 2024 року”, — йдеться в аналітичному звіті.

Як відзначили аналітики, українські збройні сили, можливо, з часом зможуть перейти до концепції операцій, яка поєднує авіацію з підтримкою наземних операцій, якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів, західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів і якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.

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