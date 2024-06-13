Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На війні в Україні Росія втратила майже 523 тисячі військових — Генштаб
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗброяПодіїСвітЗброя і технологіїВійна

На війні в Україні Росія втратила майже 523 тисячі військових — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
Російські військові на танку. AP/МО РФ

Станом на ранок 13 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 522 810 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 980 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7928 (+17) од,
  • бойових броньованих машин — 15208 (+21) од,
  • артилерійських систем — 13770 (+34) од,
  • РСЗВ — 1099 (+0) од,
  • засоби ППО — 846 (+2) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11075 (+33),
  • крилаті ракети — 2285 (+5),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18794 (+58) од,
  • спеціальна техніка — 2294 (+4).

Дані уточнюються.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Кремль, Москва
Британія розширила санкції проти РФ
Експосадовець Дніпропетровської ОВА Юрій Голик виїхав із України за системою &quot;Шлях&quot;
Експосадовець Дніпропетровської ОВА Юрій Голик виїхав із України за системою "Шлях"
Тривалість відключень електрики може збільшитись через ремонт енергоблоку — Енергоатом
Тривалість відключень електрики може збільшитись через ремонт ще одного енергоблоку — Енергоатом
Умєров, Столтенберг, Браун
У Брюсселі — засідання групи "Рамштайн", на саміті G7 обговорять п'ять тем щодо України 841 день війни. Онлайн

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
війна, ЗСУ
У Генштабі пояснили частковий тактичний успіх армії РФ на Харківщині
Армія РФ на війні в Україні
Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 980 солдатів, 9 танків і 46 артсистем — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення, ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: на фронті від початку доби вже відбулося близько 40 бойових зіткнень
Російський військовослужбовець
На війні в Україні РФ за добу втратила літак, 46 артсистем та 1100 військових — Генштаб
На початок