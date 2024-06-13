На війні в Україні Росія втратила майже 523 тисячі військових — Генштаб

Станом на ранок 13 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 522 810 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 980 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7928 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 15208 (+21) од,
- артилерійських систем — 13770 (+34) од,
- РСЗВ — 1099 (+0) од,
- засоби ППО — 846 (+2) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11075 (+33),
- крилаті ракети — 2285 (+5),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18794 (+58) од,
- спеціальна техніка — 2294 (+4).
Дані уточнюються.